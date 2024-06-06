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20:54, 6 июня 2024Из жизни

63-летняя женщина родила здорового ребенка и стала старейшей матерью Италии

В Италии 63-летняя женщина стала старейшей матерью страны после успешных родов

Фото: Petra R / Pixabay

В Италии пожилая женщина родила путем кесарева сечения и стала старейшей матерью страны. Об этом пишет Diario Libre со ссылкой на итальянскую газету La Nazione.

Флавия Альваро впервые забеременела с помощью ЭКО, когда ей был 61 год. Однако через 14 недель у нее случился выкидыш. Женщина делала искусственное оплодотворение в Киеве, поскольку законы Украины не устанавливают максимальный возраст для этой процедуры. Через два года она вернулась в ту же клинику, чтобы снова попробовать забеременеть.

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Женщина потратила 15 тысяч евро (1,4 миллиона рублей) на ЭКО, оно прошло успешно. С Альваро все было хорошо до восьмого месяца беременности. Тогда у нее начались преждевременные схватки и ей пришлось делать кесарево сечения. В понедельник, 3 июня, на свет появился сын итальянки Себастьян. Ребенок родился здоровым. Теперь врачи ждут, когда он наберет достаточный вес, чтобы отправить его домой.

Альваро исполнится 64 года в октябре. Сейчас она считается старейшей матерью Италии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 83-летняя женщина взяла на воспитание 74 чужих ребенка. Она всю жизнь мечтает о собственных детях, но не может их завести из-за бесплодия.

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      Юлия Юткина
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