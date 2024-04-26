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10:01, 26 апреля 2024Из жизни

Мечтающая о детях бесплодная женщина приютила 74 ребенка

The Sun: в Великобритании женщина взяла на воспитание 74 чужих ребенка

Фото: Charlein Gracia / Unsplash

Жительница Великобритании подарила дом 74 детям, взяв их на патронатное воспитание. Об этом сообщает The Sun.

83-летняя Норма Шоу из города Портсмут, графство Гэмпшир, всю жизнь мечтала о детях. Однако родить ребенка самостоятельно женщина не могла. В детстве она перенесла туберкулез и в течение семи лет проходила лечение в больницах, из-за чего стала бесплодной.

В возрасте 42 лет Шоу вышла замуж. Позже супруги решили помогать детям с тяжелой судьбой и стали патронатными воспитателями. За следующие 38 лет они приняли в семью 74 ребенка, живших в тяжелых условиях. По словам Шоу, ей нравилось дарить подросткам любовь, которую не могли дать им родные родители. Как отметила женщина, многие из детей выросли в семьях алкоголиков и наркоманов, поэтому были недоверчивыми и пугливыми. Женщина старалась с пониманием относиться к каждому ребенку.

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Несмотря на это, Шоу и ее муж нередко сталкивались с трудностями, так как дети из неблагополучных семей «постоянно попадали в неприятности». Из-за проступков подростков супруги провели много ночей в полицейских участках. Однако это не повлияло на их желание заботиться о детях. Шоу продолжала брать детей на воспитание, пока не потеряла мужа в 2020 году. После этого женщина продолжала поддерживать связь с некоторыми из подростков. Она надеется, что сделала их жизнь хоть немного лучше.

Ранее сообщалось, что жительница США родила ребенка от незнакомца ради того, чтобы купить дом мечты. Она приобрела дом с четырьмя спальнями за 500 тысяч долларов для себя и своей дочери.

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