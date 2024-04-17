Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:14, 17 апреля 2024Из жизни

Женщина родила ребенка от незнакомца ради дома мечты

New York Post: в США женщина стала суррогатной матерью и заработала на дом мечты

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

Жительница США родила ребенка от незнакомца ради того, чтобы купить дом мечты. Об этом сообщает New York Post.

27-летняя мать-одиночка Тил Келли из города Денвер, штат Колорадо, работала медсестрой в клинике по лечению бесплодия. Женщина регулярно общалась с пациентами, которые мечтали о детях, но не могли завести их. Однажды Келли поддерживала пациентку, у которой случился очередной выкидыш. «Я обняла ее, пока она плакала, и просидела с ней некоторое время. В тот момент я поняла, что могу стать суррогатной матерью и помочь кому-то завести ребенка», — вспоминает она.

Келли нашла подходящее агентство суррогатного материнства, после чего прошла через процедуру подбора будущих родителей. По словам женщины, она быстро сблизилась с парой, для которой решила родить ребенка. «Они были невероятными, и в период беременности у нас завязалась такая тесная дружба», — утверждает она. В декабре 2023 года Келли родила мальчика. За роль суррогатной матери она получила 75 тысяч долларов (семь миллионов рублей).

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Женщина рассказала, что долгие годы копила на собственный дом. Однако осуществить желаемое было трудно, так как она самостоятельно воспитывала дочь и была единственным кормильцем в семье. Благодаря суррогатному материнству ей удалось быстро накопить на новое жилье. В начале 2024 года она приобрела дом с четырьмя спальнями за 500 тысяч долларов (47 миллионов рублей) для себя и своей дочери.

В настоящее время Келли поддерживает связь с родителями маленького мальчика и даже отправляет им свое грудное молоко. «Они также присылают мне фотографии и делятся новостями. Я собираюсь навестить их в ближайшие несколько недель, чему очень рада», — говорит она.

Ранее сообщалось, что житель Китая втайне от жены завел ребенка от суррогатной матери. Мужчина решился на это, когда узнал, что его 29-летняя дочь не собирается выходить замуж и рожать детей.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Премьер Чехии заявил США о готовности предоставить Украине 500 тысяч снарядов

      Пользователи Windows 11 рассказали о белом экране после установки обновления

      Российские бойцы с одного выстрела из ПТРК уничтожили танк ВСУ и попали на видео

      В России захотели смягчить одно положение закона для мигрантов

      Женщина родила ребенка от незнакомца ради дома мечты

      Российский суд рассмотрит дело напавших на участника СВО подростков

      В Германии призвали Украину к переговорам с Россией

      Россиянин прострелил ногу сыну-подростку в воспитательных целях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше