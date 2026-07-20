В ВСУ назвали причину усиления атак армии России на Одесскую область

Игнат: ВС России усилили атаки на Одесскую область из-за порта и близости к границам НАТО

Вооруженные силы (ВС) России усилили атаки на Одесскую область по нескольким причинам. Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, его слова передает издание «Новости.Live».

«Причиной концентрации атак РФ на Одесскую область является экономическая значимость региона, портовая инфраструктура и близость к границам стран НАТО», — сообщил Игнат.

По его словам, для ударов по Одесской области используются управляемые авиационные ракеты, а также беспилотники различных типов.

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве. Также ударам подверглась портовая инфраструктура в Одесской области.