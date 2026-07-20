Экспорт китайских машин в Россию взлетел

Китай нарастил автомобильный экспорт в Россию почти на 135 процентов за полгода

По сведениям Главного таможенного управления КНР, за первые шесть месяцев 2026 года финансовый объем поставок легковых машин в Россию достиг 6,24 миллиарда долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда этот показатель равнялся 2,66 миллиарда долларов, рост составил 134,7 процента, пишет ТАСС.

Абсолютная разница в денежном выражении за год достигла 3,58 миллиарда долларов.

Сегмент грузового транспорта также показал положительную динамику. Его экспорт увеличился на 55,2 процента: с 293,99 миллиона долларов в прошлом году до 456,17 миллиона в текущем. Продажи автомобильных компонентов выросли на 14,3 процента, поднявшись с отметки в 1,05 миллиарда долларов до 1,19 миллиарда.

Если суммировать поставки легкового транспорта, грузовиков и запчастей, то общая стоимость выросла на 97,4 процента и составила 7,89 миллиарда долларов. Для сравнения, в первом полугодии 2025-го эта цифра находилась на уровне около четырех миллиардов.

По подсчетам ТАСС, три перечисленные категории сформировали около 13 процентов от всей стоимости китайского экспорта в Россию. При этом совокупный объем поставок товаров из Китая на российский рынок за отчетный период увеличился на 28,4 процента и составил 60,6 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что реализация новых легковых автомобилей в России за неделю снизились на 3 процента. С 13 по 19 июля дилеры передали покупателям 25 100 экземпляров. Если сравнивать с тем же периодом 2025 года, рынок сохранил рост в те же 3 процента.