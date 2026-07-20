В России назвали способные прекратить эскалацию украинского конфликта шаги

Для прекращения эскалации украинского конфликта необходимы мирные переговоры, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Способные повлиять на ситуацию шаги депутат назвала в беседе с «Лентой.ру».
«Мирные переговоры. Возможно, смена [президента Украины Владимира] Зеленского. Тут кардинальные вещи, на дипломатическом уровне в том числе», — заметила Журова.
Также важным шагом депутат назвала прекращение поддержки Украины со стороны Запада.
«Если они не будут лететь на нас таким количеством, то процессы мирного соглашения будут более приближенными к реальности. А если их там все финансируют, помогают, то тут уже нам надо отвечать. Потому что мы понимаем, что это уже НАТО свои планы выполняет, а не сама Украина», — объяснила она.
А так, конечно, все дипломатические ресурсы, которые есть, используются, но не все получается
Журова напомнила, что в Москву для переговоров планировали приехать спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
«Может приедут и мы сможем о чем-то важном поговорить. Пока складывается впечатление, что Америка не на сто процентов поддерживает Киев. Есть вариант, что президент Трамп и [президент России Владимир] Путин о чем-то своем могут договориться», — заключила парламентарий.
Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Предположительно, их визит должен будет прояснить позицию Вашингтона по Украине на фоне сообщений в СМИ об изменившемся мнении Трампа.