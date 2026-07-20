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12:13, 20 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали способные прекратить эскалацию украинского конфликта шаги

Депутат Журова: Для прекращения эскалации украинского конфликта нужны переговоры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Для прекращения эскалации украинского конфликта необходимы мирные переговоры, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Способные повлиять на ситуацию шаги депутат назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Мирные переговоры. Возможно, смена [президента Украины Владимира] Зеленского. Тут кардинальные вещи, на дипломатическом уровне в том числе», — заметила Журова.

Также важным шагом депутат назвала прекращение поддержки Украины со стороны Запада.

«Если они не будут лететь на нас таким количеством, то процессы мирного соглашения будут более приближенными к реальности. А если их там все финансируют, помогают, то тут уже нам надо отвечать. Потому что мы понимаем, что это уже НАТО свои планы выполняет, а не сама Украина», — объяснила она.

А так, конечно, все дипломатические ресурсы, которые есть, используются, но не все получается

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Журова напомнила, что в Москву для переговоров планировали приехать спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Может приедут и мы сможем о чем-то важном поговорить. Пока складывается впечатление, что Америка не на сто процентов поддерживает Киев. Есть вариант, что президент Трамп и [президент России Владимир] Путин о чем-то своем могут договориться», — заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Предположительно, их визит должен будет прояснить позицию Вашингтона по Украине на фоне сообщений в СМИ об изменившемся мнении Трампа.

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