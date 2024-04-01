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14:49, 1 апреля 2024Из жизни

Мужчина втайне от жены завел ребенка от суррогатной матери

SCMP: в Китае мужчина не дождался внуков и завел ребенка от суррогатной матери

Фото: Unsplash

Житель Китая втайне от жены завел ребенка от суррогатной матери. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Мужчина из города Иян, провинция Хунань, решил завести ребенка, когда узнал, что его 29-летняя дочь не собирается выходить замуж и рожать детей. Он понял, что внуков ему не дождаться, и обратился в агентство, занимающееся подбором суррогатных матерей. Там он выбрал женщину, которая за деньги выносила и родила здоровую дочь.

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Его семья узнала о произошедшем только после рождения ребенка. Мать младенца, студентка университета, привезла его к мужчине домой. Жена китайца, 53-летняя женщина по фамилии Го, была шокирована, когда вернулась с работы и обнаружила незнакомку с новорожденной девочкой на руках. Выяснилось, что муж украл удостоверение личности жены, чтобы подать заявление на получение свидетельства о рождении ребенка. Согласно документам, Го приходится матерью новорожденной девочки, о существовании которой не подозревала. «Я пришла в ярость. Я собираюсь с ним развестись», — заявила женщина.

Дочь супругов утверждает, что ее отец не сможет растить ребенка в одиночку. Она опасается, что после развода родителей на нее ляжет ответственность за его воспитание. «Как же это нелепо», — сказала она.

Ранее пользовательница сети пожаловалась на мать, которая заставила ее родить ребенка для бездетной сестры.

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      Алиса Удовик
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