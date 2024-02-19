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02:00, 19 февраля 2024Из жизни

Мать решила заставить дочь родить ребенка для бездетной сестры

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Пользовательница сети пожаловалась на мать, которая заставила ее родить ребенка для бездетной сестры. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

29-летняя автор поста объяснила, что ее 34-летняя замужняя сестра уже пять лет пытается завести ребенка. Два года назад ей удалось зачать ребенка, однако в первом триместре беременности у нее случился выкидыш.

Через пять месяцев автор поста выходит замуж за «мужчину ее мечты». По ее словам, она часто обсуждает с женихом совместное будущее. Однажды во время очередного разговора мужчина выразил надежду, что невеста забеременеет позже сестры. Он отметил, что это поможет избежать «ненужной драмы».

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Позже пользовательница передала слова возлюбленного матери, на что та заявила: «Ты всегда можешь выносить ребенка для своей сестры, чтобы не допустить таких неприятностей». После этого она стала утверждать, что пошутила. Однако автор поста поняла, что мать настроена серьезно. Более того, она вспомнила, что сестра тоже неоднократно отпускала подобные комментарии в ее адрес. «Из-за этого я думаю, что они уже обсуждали это вместе и хотят, чтобы это произошло», — признается пользовательница.

Автор поста заявила, что никогда не сможет родить ребенка для другой женщины. Кроме того, у нее с самого детства натянутые отношения с сестрой. Она призналась, что в прошлом та презирала ее. При этом, по ее словам, мать всегда была на стороне старшей дочери, поэтому будет настаивать на суррогатном материнстве.

Ранее сообщалось, что невеста перед свадьбой узнала, что ее свекровь до сих пор кормит сына грудью. Несмотря на это, она не стала отменять торжество.

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      Алиса Удовик
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