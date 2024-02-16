Мать покормила жениха грудью и привела невесту в ужас

Невеста перед свадьбой узнала, что ее свекровь до сих пор кормит сына грудью. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Необычный случай описан в свадебном подкасте The Unfiltered Bride. Одна из его участниц рассказала, что однажды повела невесту в туалет, чтобы помочь ей с платьем. К своему удивлению они обнаружили в туалете жениха с матерью, которая кормила его грудью.

По словам Дженни, невеста была в ужасе. Несмотря на это, она не стала отменять свадьбу.

Ведущие подкаста обратили внимание на то, что у женщины, несмотря на возраст, продолжало вырабатываться грудное молоко. Из этого может следовать, что она не переставала кормить сына с младенчества.

Ранее сообщалось, что в Индии жених сбежал от невесты перед брачной ночью и несколько дней скрывался другом городе. Родственники не смогли его найти и обратились в правоохранительные органы.