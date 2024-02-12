Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:52, 12 февраля 2024Из жизни

Жених сбежал от невесты перед брачной ночью и три дня скрывался в другом городе

News18: в Индии жених перед брачной ночью сбежал от невесты в другой город

Фото: Mike Segar / Unsplash

В Индии полиция три дня разыскивала жениха, который сбежал от невесты перед брачной ночью и несколько дней скрывался другом городе. Об этом сообщает News18.

Свадьба состоялась 4 февраля в индийском штате Бихар. Жених Адитья Шахи принял участие в свадебной процессии, но внезапно исчез, когда пришло время возвращаться домой с невестой. Родственники не смогли его найти и обратились в правоохранительные органы.

В полиции выяснили, что перед неожиданным бегством Шахи выключил мобильный телефон. Через два дня он снова включил его и этим выдал свое местоположение.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

После задержания мужчина признался, что тайно ушел из дома, снял в банкомате 50 тысяч рупий (55 тысяч рублей), сел на автобус и уехал в город Патна. Оттуда он на поезде добрался до города Данапур, провел ночь на вокзале и снова вернулся в Патну. Зачем ему это понадобилось, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей жениха перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец будущего мужа договорился о браке сына с девушкой через посредника.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто за то, что они — украинцы». В Германии напали на украинских спортсменов. Один из них убит

      Девушка показала наряд для свадьбы на пляже и была обругана в сети

      Пушилин назвал последствия смены руководства ВСУ

      Lenovo выпустит ноутбук с прозрачным экраном

      Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море

      Роспотребнадзор оценил вероятность завоза вируса «Аляскапокс» из США

      В МВД раскрыли детали спецоперации по перекрытию канала контрабанды платины

      Байден заявил о нацеленности России на крупные призы

      Российский фигурист рассказал о страхе перед Тутберидзе

      В Шереметьево самолет с пассажирами зацепил крылом автотрап

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше