Жених сбежал от невесты перед брачной ночью и три дня скрывался в другом городе

News18: в Индии жених перед брачной ночью сбежал от невесты в другой город

В Индии полиция три дня разыскивала жениха, который сбежал от невесты перед брачной ночью и несколько дней скрывался другом городе. Об этом сообщает News18.

Свадьба состоялась 4 февраля в индийском штате Бихар. Жених Адитья Шахи принял участие в свадебной процессии, но внезапно исчез, когда пришло время возвращаться домой с невестой. Родственники не смогли его найти и обратились в правоохранительные органы.

В полиции выяснили, что перед неожиданным бегством Шахи выключил мобильный телефон. Через два дня он снова включил его и этим выдал свое местоположение.

После задержания мужчина признался, что тайно ушел из дома, снял в банкомате 50 тысяч рупий (55 тысяч рублей), сел на автобус и уехал в город Патна. Оттуда он на поезде добрался до города Данапур, провел ночь на вокзале и снова вернулся в Патну. Зачем ему это понадобилось, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей жениха перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец будущего мужа договорился о браке сына с девушкой через посредника.