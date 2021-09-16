Девушка сбежала сразу после свадьбы и украла деньги и драгоценности семьи мужа

DNA India: девушка в Индии обманула мужа и сбежала с деньгами и украшениями после свадьбы

В индийском городе Майнпури, штат Уттар-Прадеш, девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей мужа перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Об этом сообщает DNA India.

Отец жениха договорился о браке сына с девушкой через посредника. Тот поставил перед отцом Раджу условие — он должен был заплатить 80 тысяч индийских рупий (79 тысяч рублей) будущей невесте. Мужчина передал нужную сумму, а также драгоценности, одежду и множество других подарков девушке, и свадьбу назначили на 17 августа.

После церемонии новобрачные и родственники садились в автобус, чтобы поехать в дом Раджу. В этот момент индианка сказала мужу, что очень хочет пить, и попросила его принести ей бутылку воды. Когда индиец вернулся с водой, он обнаружил, что жена обманула его, сбежала и забрала с собой деньги, украшения и многочисленные подарки его отца.

Ранее сообщалось, что жених понарошку заплатил за свадьбу и сбежал от беременной невесты. 35-летний жених Гевин Холл соврал, что внес 7 тысяч фунтов стерлингов (704,2 тысячи рублей) и забронировал зал для торжества.