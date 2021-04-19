В угандийском городе Кампала жених перенервничал и сбежал за день до свадьбы. Об этом сообщает местное издание Daily Monitor.

Патрик Мбуса Кабагамбе (Patrick Mbusa Kabagambe) и Кристабелла Бантураки (Christabella Banturaki) планировали обвенчаться 10 апреля. Жених, по распространенному в Уганде обычаю, заплатил выкуп за невесту, пригласил гостей и договорился в церкви о свадебной службе.

За день до свадьбы Кабагамбе неожиданно исчез. Никто из родственников не знал, где он, его мобильный телефон перестал отвечать. Поиски, которые вели члены его семьи и полицейские, не дали результата. К свадебной церемонии его так и не нашли.

На следующий день Кабагамбе явился в полицию и объяснил, что ночевал у знакомого. По его словам, он перенервничал, хотя никаких причин избегать женитьбы у него не было.

Первоначально в полиции подозревали, что жених пытался разыграть похищение или хотел заключить фиктивный брак, однако это не подтвердилось. После проверки обстоятельств случившегося возбужденное в его отношении дело было закрыто.

В 2018 году сообщалось, что родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп. Они утверждают, что никогда не видели жениха, который так легко отделался бы.