Украинская невеста поразила китайца отказом от денег и квартиры

Родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Торговый агент Хэ Пэнвэй и переводчица Инеса, которая переехала в Китай с Украины четыре года назад, заключили брак в родном городе жениха. «Свадьба сына была очень простой, мы готовились всего неделю, — рассказал отец Хэ. — Родственники говорят, что никогда не видели жениха, который бы так легко отделался».

Вопреки местному обычаю, родственикам Хэ не пришлось платить за невесту. «Семья девушки не попросила выкуп и не потребовала, чтобы мы купили им квартиру или автомобиль», — утверждает отец жениха.

Молодожены планируют открыть в Шаньси собственное дело, а через два года посетить Украину и сыграть свадьбу во второй раз.

Выкуп невесты — древняя традиция, которая сохранилась в некоторых странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Океании. В Китае родственники невесты, как правило, требуют за согласие на брак 200 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей) и квартиру. В России, на Украине и во многих странах Европы был распространен противоположный обычай: семья жениха ожидала, что у невесты будет приданое.

В 2017 году сообщалось, что житель китайского города Урумчи вместо квартиры купил невесте камень весом 33 тонны, стоивший миллион юаней. Подарок не впечатлил девушку.

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