Свадьба привела к массовому заражению коронавирусом и смерти одного из гостей

В Великобритании свадьба закончилась массовым заражением коронавирусом. Как минимум 50 гостей заболели COVID-19, одна из приглашенных скончалась от осложнений, сообщает газета Daily Mirror.

Торжество состоялось 19 сентября в английском городе Дерби. Жених и невеста нарушили действующее в стране ограничение — на свадьбе можно было принимать не больше 30 гостей — и позвали около 100 друзей и родственников. Гости приезжали из разных частей страны, в частности, из графства Эссекс, Лондона и города Ливерпуль.

Дальвиндер Каур-Келли (Dalvinder Kaur-Kelly) рассказала, что одной из приглашенных была ее 67-летняя мать Йоджиндер (Joginder). 24 сентября у женщины диагностировали коронавирус и через четыре дня ее поместили в больницу города Бирмингем. Йоджиндер шесть недель боролась с COVID-19 и 30 октября умерла.

«Моя мама могла по-прежнему быть здесь, но на нее надавили, и она поехала на свадьбу. Так что если вас что-то тревожит, не молчите, — призвала Каур-Келли. — COVID-19 забирает жизни. Как бы я хотела, чтобы люди научились думать, прежде чем что-то организовывать».

Каур-Келли решила поделиться семейной трагедией, чтобы напомнить окружающим, насколько опасны массовые празднования и предостеречь от встреч с родственниками в Новый год. Она призвала отложить семейные праздники до того момента, как всем сделают прививки.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэн прошла свадебная церемония, после чего 177 человек заразились коронавирусом, семь из них позже скончались от осложнений. На церемонии присутствовало 55 гостей.

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