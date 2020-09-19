Зараженная COVID-19 женщина пришла на свадьбу внука и вскоре умерла

В США жених пригласил на свадьбу свою бабушку, зараженную коронавирусом. Спустя несколько дней женщина умерла, а жену ее внука затравили в интернете. Об этом пишет The Sun.

Девушка разместила в соцсети фото, на котором она и ее муж изображены рядом с бабушкой. Американка уточнила, что попросила фотографа отредактировать изображение: на самом деле, на свадьбе все старались сохранять дистанцию от больной женщины, однако на фото ее попросили изобразить ближе.

Неясно, стал ли коронавирус причиной смерти женщины. Однако пост девушки вызвал дебаты в интернете. Одни пользователи поддержали невесту и сказали, что бабушка должна была разделить радость от свадьбы с внуком. Другие раскритиковали молодоженов, заявив, что они не подумали о безопасности гостей.

«Несмотря на то, что ваше утверждение [об опасности вируса] верно, я очень рада, что она пришла, потому что это был последний раз, когда мы могли видеть ее живой», — написала девушка.

Ранее сообщалось, что невеста из Саудовской Аравии потребовала от своего жениха сдать тест на коронавирус перед свадьбой. Результаты его не разглашались, однако торжество все-таки состоялось.