Невеста перенесла сердечный приступ на собственной свадьбе

Жительница израильского региона Сдот-Негев перенесла сердечный приступ во время собственной свадьбы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье, 30 августа, 33-летняя невеста упала в результате сердечного приступа во время свадебной церемонии в саду частного дома. Некоторые из гостей оказались профессиональными врачами и смогли оказать ей первую помощь до прибытия парамедиков.

Женщину, которая сама работает врачом, в критическом состоянии отвезли в медицинский центр в городе Беэр-Шева. По дороге в больницу ей провели реанимацию.

Сейчас она находится в палате интенсивной терапии кардиологического отделения.

Из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений свадебные залы закрыты, а жених и невеста имеют право пригласить не более 20 гостей с каждой стороны.

Ранее сообщалось, что в английском городе Саутгемптон, графство Гэмпшир, мужчина сделал предложение своей девушке, как только узнал, что она неизлечимо больна. Она умерла через месяц после свадебной церемонии.