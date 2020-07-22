Неизлечимо больная невеста сыграла свадьбу в больнице и умерла через месяц

В английском городе Саутгемптон, графство Хэмпшир, мужчина сделал предложение своей девушке, как только узнал, что она неизлечимо больна. Как сообщает издание The Mirror, она умерла через месяц после свадебной церемонии.

25-летняя Тэш Янг (Tash Young) познакомилась с 33-летним Саймоном в июле 2019 года на свидании вслепую, которое устроили им общие друзья. Британец утверждает, что они влюбились друг в друга с первого взгляда и съехались через три недели. Он хотел позвать возлюбленную замуж тогда же, но она попросила его подождать хотя бы год, чтобы убедиться в серьезности его намерений.

В декабре 2019 года Янг начала страдать из-за болей в ребрах. Сначала она объяснила неприятные ощущения тем, что таскала тяжелые коробки на работе, но со временем боль становилась все сильнее. Британка обратилась в больницу, ей сделали рентген и увидели затемнение на легком. Врачи предположили, что у нее в груди образовалась киста из-за паразита, которого она могла подхватить во время отдыха за границей.

Курс антипаразитарного лечения не помог, в марте хирурги удалили часть легкого девушки и обнаружили на ее диафрагме злокачественную опухоль, пустившую метастазы в легкие и сердце. Янг попробовала несколько видов химотерапии, однако в мае врачи признали ее болезнь неизлечимой и сообщили, что ей осталось жить от трех до двенадцати недель. Как только Саймон узнал об этом, он сделал ей предложение.

Из-за чрезвычайных обстоятельств паре удалось получить разрешение сыграть свадьбу в больнице, несмотря на запреты, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. Жених и невеста организовали свадебную церемонию за четыре дня, их костюмы пришли только в день торжества, 22 мая. Так как молодожены не могли отправиться в медовый месяц и посмотреть на северное сияние, как они мечтали, Саймон сделал его проекцию на больничном потолке. Через пять дней их отпустили домой.

Янг скончалась 25 июня. В последние дни ее жизни Саймон не отходил от нее ни на шаг. Он рассказал историю своей любви журналистам в надежде привлечь внимание читателей к сбору денег для благотворительной организации, занимающейся лечением рака у подростков.