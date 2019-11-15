Безутешная невеста сыграла свадьбу над постелью смертельно больного жениха

Жительница Великобритании вышла замуж за смертельно больного мужчину за четыре дня до того, как его отключили от аппарата жизнеобеспечения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

20 февраля 2019 года руку 38-летнего Мартина Симмонса (Martin Simmons) затянуло в контейнер на заводе, где он работал. Коллеги не успели вовремя выключить аппарат, и мужчина лишился конечности, повредил плечо, шею и мозг. Мужчину госпитализировали, врачи до последнего боролись за его жизнь, но в какой-то момент признали, что не смогут спасти его.

Невеста британца 35-летняя Тина Симмонс решила провести свадебную церемонию в больнице у постели жениха, находившегося в коме, за несколько дней до его отключения от автоматов жизнеобеспечения. Она заявила, что обещала Мартину выйти за него замуж и не могла нарушить слово.

«Это был идеальный день. Лучший друг Мартина зачитал клятвы от его имени, а мой сын Томми надел кольцо мне на палец. Той ночью я легла на кровать с Мартином, час обнимала его и немного поспала вместе с ним под тихую музыку, которую включила медсестра», — рассказала британка.

Тина призналась, что они с Мартином были влюблены друг в друга с детства, но в какой-то момент перестали общаться. Три года назад они случайно встретились в автобусе и начали встречаться. Пара планировала провести роскошную свадебную церемонию в апреле 2020 года, а затем отправиться в медовый месяц на Кубу.

Тина подарила свое дорогое свадебное платье другой девушке, так как ей было слишком больно на него смотреть.

Ранее сообщалось о смертельно больном мужчине из английского города Нортгемптон, сыгравшем свадьбу за несколько часов до смерти. Британец хотел уйти из жизни женатым человеком, поэтому церемонию бракосочетания устроили прямо в больничной палате.

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