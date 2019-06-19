Смертельно больной жених умер через несколько часов после свадьбы

В британском городе Уиган, графство Большой Манчестер, сотрудники больницы устроили свадьбу для умирающего пациента. Об этом сообщает издание Daily Mail.

51-летний Ник Гловер (Nick Glover) собирался жениться в июне, однако из-за болезни планы пришлось изменить. В прошлом году у него нашли рак поджелудочной железы. 27 апреля он лег в больницу, а на следующий день врачи предупредили его, что со свадьбой лучше не медлить.

Церемонию провели в тот же день в больничной часовне. По счастливой случайности в городе оказалась сестра Гловера, которая живет на другом краю страны, а его друг, который должен был стать свидетелем, в последнюю минуту успел вернуться из поездки в Шотландию. Через несколько часов после свадьбы мужчина скончался.

В августе сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжо женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Смерть невесты прервала свадебную церемонию за несколько минут до того, как пару объявили мужем и женой.

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