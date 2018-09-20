Смертельно больная девушка умерла через три дня после свадьбы

В американском городе Тампа, штат Флорида, смертельно больная девушка вышла замуж в больничной палате и через три дня умерла. Об этом сообщает издание The Independent.

В мае 2017 года у Нины Марино (Nina Marino), которой тогда было 18 лет, нашли злокачественную опухоль — недифференцированную саркому. Через месяц она поехала в парк развлечений Disney World с другом детства — 20-летним Джои Уильямсом (Joey Williams). Там между ними начались романтические отношения.

В августе Марион узнала, что опухоль распространилась на единственное легкое, которое у нее осталось. Она поняла, что скоро умрет, и предложила Уильямсу жениться на ней. Они планировали устроить церемонию под открытым небом, когда девушка выпишется из больницы, но ее состояние продолжило ухудшаться.

В начале сентября врачи предупредили их, что больше медлить нельзя. Свадьбу сыграли в тот же день прямо в больничной палате. Возле умирающей девушки собрались родственники и друзья, а над кроватью поставили свадебную арку. Через три дня Марион скончалась. Ее похоронили в свадебном платье.

В августе сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжо женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Смерть невесты прервала свадебную церемонию за несколько минут до того, как пару объявили мужем и женой.

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