Невеста с жуткими ожогами смогла пойти к алтарю

Жительница Люксембурга отказалась отменять свадьбу, несмотря на ожоги по всему телу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Марга Абехо-Момпер (Marga Abejo-Momper) за три месяца до свадьбы отправилась к родителям на Филиппины. 30-летняя невеста решила разжечь печь во дворе, чтобы приготовить пиццу. Женщина кинула в огонь газету, но ее кусочек оторвался, загорелся, и огонь перекинулся на бутылку с жидкостью для розжига в ее руке. Она взорвалась, оставив по всему телу женщины ожоги.

Абехо-Момпер сразу кинулась в расположенный неподалеку душ и сбила пламя. Поначалу женщина решила, что обожглась совсем немного, но уже по прибытии в больницу «боль пронзила все ее тело», рассказала она.

Материалы по теме Бал сатаны Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны

Ожоги покрыли больше трети тела Абехо-Момпер, в том числе лицо, руки и грудь. Женщина боялась смотреть на себя в зеркало, а посетители больницы при виде ее вскрикивали. Какое-то время она не могла ходить, есть и заботиться о себе.

Следующие два месяца ей каждые десять дней пересаживали кожу и делали перевязки. Процедуры проводились под общим наркозом, поскольку ей было слишком больно. Через три недели после инцидента к Абехо-Момпер приехал ее жених. Она очень боялась, что он не захочет остаться с ней, однако мужчина взял на себя всю заботу о женщине и буквально заставил ее научиться снова ходить.

Спустя три месяца после инцидента пара сыграла свадьбу во Франции. Под платьем на невесте были компрессионные бинты, а визажист помог ей скрыть шрамы. Абехо-Момпер заявила, что последствия инцидента сделали ее свадьбу «еще более особенным днем», так как стали доказательством их любви.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!