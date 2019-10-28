Умирающий женился за считанные часы до смерти

В больнице английского города Нортгемптон организовали свадьбу для умирающего пациента. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июле 33-летний Гэри Смарт (Gary Smart) стал жаловаться на плохое самочувствие. Он страдал от болей в грудной клетке, терял вес и плохо спал. В конце сентября у него обнаружили рак легких в последней стадии. Врачи полагали, что ему осталось всего несколько дней.

Мужчина хотел уйти из жизни женатым человеком, поэтому церемонию бракосочетания устроили прямо в больничной палате. Возле умирающего собрались его родственники и друзья, и священник объявил Гэри и его невесту, 31-летнюю Лауру, мужем и женой.

«Он сумел произнести свадебную клятву, надел мне на палец кольцо и поцеловал меня, — рассказывает Лаура. — Я легла рядом, и мы посмотрели "Форсаж 8", потому что он увлекался машинами». Через семь часов после свадьбы мужчина умер.

В августе сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжо женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Смерть невесты прервала церемонию за несколько минут до того, как пару объявили мужем и женой.

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