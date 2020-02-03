Смертельно больная невеста умерла за несколько часов до свадьбы

Жительница шотландской деревни Карнуэт, Ланаркшир умерла за несколько часов до собственной свадьбы. Об этом сообщает издание The Sun.

42-летняя Хэзел Джек (Hazel Jack) шесть лет боролась с прогрессирующим метастатическим раком молочной железы. Она перенесла безопасную для ребенка химиотерапию, когда была беременна сыном Джеком. Сейчас ребенку три года.

22 января врач Джек сообщил ее близким, что болезнь больше не поддается лечению и перешла в терминальную стадию. Узнав, что ей осталось жить считанные дни, шотландка высказала свое последнее желание — выйти замуж за 42-летнего возлюбленного Джоно Голда (Jono Gauld).

Друзья невесты опубликовали в соцсетях призыв помочь ей с организацией свадьбы. Церемония должна была состояться в замке Корнхилл в городе Биггар в четверг, 30 января. Но утром в этот день Джек скончалась.

Ее сестра Джек Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) объявила родным и друзьям о смерти женщины. «Наша прекрасная Хэзел умерла сегодня утром после борьбы с раком. Спасибо всем, кто был здесь для нее: семье, друзьям и тем, кто щедро пожертвовал средства на свадьбу ее мечты. Семья хотела бы пригласить вас присоединиться к ним в замке Корнхилл в Биггаре сегодня с 15:30, чтобы помянуть Хэзел и поделиться воспоминаниями о ней, как она этого хотела», — сказала Джиллиан.

Ранее сообщалось, что больная раком мать семерых детей из английского города Микловер, графство Дербишир, вышла замуж в больнице за сутки до своей смерти. Пара отпраздновала свадьбу в больнице вместе с родными и друзьями.

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