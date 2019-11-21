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Смертельно больная мать семерых детей умерла через сутки после свадьбы мечты

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Катрина Скотт и Джей Скотт

Больная раком мать семерых детей из английского города Микловер, графство Дербишир, вышла замуж в больнице за сутки до своей смерти. Об этом сообщает издание Daily Star.

32-летняя Катрина Скотт (Katrina Scott) и ее 48-летний партнер Джей (Jay) встречались десять лет, но не состояли в браке. У женщины было семь детей в возрасте от шести до 22 лет, старшая дочь была приемной.

В августе британка отправилась на плановый прием к врачу. Когда результаты анализов не пришли вовремя, пара начала беспокоиться. В сентябре Скотт провели биопсию и поставили диагноз «рак печени». Заболевание распространилось на легкие и в желчный проток, что сделало болезнь неизлечимой.

Британку госпитализировали в Королевскую больницу Дерби. Там пара отпраздновала свадьбу, о которой Скотт мечтала. Они произнесли клятвы перед родными и друзьями.

По словам Джея, на следующий день после свадьбы он увидел радугу, которая соединяла его дом и больницу, и подумал: «вот оно».

Он поспешил в больницу и понял, что женщина умирает, как только посмотрел ей в глаза. Тогда он забрал младших детей из школы и позвонил старшим, чтобы они успели попрощаться с матерью.

После смерти Скотт друзья семьи поддерживают Джея и собирают деньги на рождественские подарки для осиротевших детей.

Ранее сообщалось, что в больнице английского города Нортгемптон организовали свадьбу для умирающего пациента. Мужчина хотел уйти из жизни женатым человеком, поэтому церемонию бракосочетания устроили прямо в больничной палате.

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