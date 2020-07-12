Стала известна причина смерти невесты на свадьбе в Москве

Невеста, умершая во время свадебного торжества в одном из ресторанов на юге Москвы, страдала от аллергии и съела конфеты с орехами. Причина ее смерти стала известна газете «Московский комсомолец».

Отмечается, что родные невесты указали на ее аллергию, когда заказывали блюда. Однако находившиеся на столах конфеты содержали фрагменты орехов. По словам очевидцев, девушка съела несколько штук, после чего ей стало плохо.

25-летняя москвичка скончалась от анафилактического шока в субботу, 11 июля. Невесте стало плохо во время застолья, гости вызвали ей скорую помощь. Состояние пострадавшей потребовало приезда второй бригады медиков-реаниматологов. Несмотря на усилие врачей, спасти ее не удалось.

Анафилактический шок — сильная и быстроразвивающаяся аллергическая реакция. Его симптомами считаются температура, сильное потоотделение, боль в голове и в области сердца, падение давления и обморок. Помощь при анафилактическом шоке должна быть оказана немедленно, в противном случае высока вероятность летального исхода.

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