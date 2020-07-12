Невеста умерла во время свадьбы в Москве

Невеста умерла во время свадебного торжества в одном из ресторанов на юге Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным портала, 25-летняя москвичка скончалась из-за анафилактического шока в субботу, 11 июля. Невесте стало плохо во время застолья, гости вызвали ей скорую помощь. Состояние виновницы торжества потребовало приезда второй бригады медиков-реаниматологов. Несмотря на усилие врачей, спасти ее не удалось.

Анафилактический шок — сильная и быстроразвивающаяся аллергическая реакция. Его симптомами считаются температура, сильное потоотделение, боль в голове и в области сердца, падение давления и обморок. Помощь при анафилактическом шоке должна быть оказана немедленно, в противном случае высока вероятность летального исхода.

В сентябре 2019-го невеста на шестом месяце беременности скончалась по дороге на собственную свадьбу. 30-летняя жительница Бразилии ехала на свою свадьбу к церкви в Сан-Паулу и в лимузине почувствовала себя плохо. Она пожаловалась на головокружение и боли в шее, а затем потеряла сознание. По данным врачей, у женщины случился инсульт.

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