Беременная невеста умерла в шаге от алтаря

В Бразилии невеста на шестом месяце беременности и скончалась по дороге на собственную свадьбу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летняя медсестра Джессика Гуедес (Jessica Guedes) ехала на свою свадьбу к церкви в Сан-Паулу и в лимузине почувствовала себя плохо. Она пожаловалась на головокружение и боли в шее, а затем потеряла сознание. Родственники подумали, что она просто перенервничала.

Ее 31-летний жених — пожарный лейтенант Флавио Гонсалвез (Flavio Gonçalvez) ждал у алтаря и был удивлен тем, что возлюбленная опаздывает. Когда лимузин приехал, из него с криками о помощи выбежал родственник невесты.

Когда жених подбежал к машине, Гуедес пришла в сознание и сказала, что все хорошо, но у нее болит спина и шея. Гонсалвез извлек ее из лимузина и оказал первую помощь. Затем невесту отвезли в роддом в центре Сан-Паулу, но вскоре, учитывая тяжесть случая, перевели ее в частный роддом.

По данным врачей, у женщины случился инсульт. Из-за преэклампсии (осложнения при беременности, — прим. «Ленты.ру») и внутреннего кровотечения хирургам пришлось удалить матку. Учитывая сложность случая, врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти 29-недельного ребенка. На свет появилась девочка весом 930 граммов и ростом 34 сантиметра. Ее назвали Софией. Молодая мать скончалась после операции.

Родные Гуедес утверждают, что женщина наблюдалась у врача, была здорова, физически активна и хорошо питалась.

Гонсалвез остался отцом-одиночкой. Его дочь поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Она проведет в больнице по меньшей мере два месяца.

Мужчина заявил, что до сих пор не может поверить в то, что произошло. По его словам, ему кажется, что он оказался в грустном кино, которое в его случае никогда не закончится. Коллеги Гонсалвеза помогли ему собрать 100 тысяч реалов (около 1,5 миллиона рублей), чтобы покрыть медицинские расходы.

Семья решила выполнить пожелание Гуедес стать донором органов.

Ранее сообщалось, что паре из британского города Кингстон-апон-Халл пришлось поспешить со свадьбой из-за смертельной болезни, которая медленно убивает жениха. Врачи подозревали инсульт, однако спустя несколько месяцев пришли к выводу, что у него боковой амиотрофический склероз — медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы.

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