Гостья свадьбы в чересчур вызывающем наряде вызвала споры в сети

Девушка пришла на свадебную церемонию в чересчур вызывающем наряде и вызвала споры в сети. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенном кадре неизвестная гостья позирует рядом с молодым человеком в полупрозрачном платье красного цвета с корсетом и кружевными вставками. Ее образ дополнили босоножки на каблуках.

Многие пользователи платформы раскритиковали образ девушки. «Мне всегда казалось, что приходить на чью-то свадьбу в красном — табу», «Кажется, кто-то хотел привлечь к себе много внимания. Хотя, если бы у меня было такое тело, я бы одевалась так регулярно», «Я считаю, что приходить на свадьбу в наряде, который затмевает невесту, невежливо», «Мне очень нравится платье, но оно не для свадьбы», — писали они.

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Тем не менее некоторые юзеры выступили в защиту гостьи. «Если бы такое произошло на моей свадьбе, меня бы это не задело. Она отлично выглядит», «Если бы я была так обеспокоена тем, что кто-то получит больше внимания, чем я, то мне пришлось бы приглашать исключительно некрасивых друзей», «Она выглядит прекрасно, а я бы хотела, чтобы все мои гости выглядели хорошо!» — выразились юзеры.

Ранее в июле невеста прогнала 14-летнюю сестру со свадьбы из-за большой груди. По словам 14-летней девушки, она должна была занять место подружки невесты на торжестве, однако сестра выгнала ее со свадьбы из-за откровенного декольте. Виновница торжества аргументировала это тем, что внешний вид подростка будет отвлекать жениха и гостей.

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