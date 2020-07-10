Женщина раскрыла детям тайну смерти их матери и нажила врагов

Отец двоих детей запретил лучшей подруге его первой жены и крестной матери старшего ребенка общаться с его семьей. Мужчина принял такое решение после того, как она раскрыла семилетнему мальчику и пятилетней девочке тайну смерти их матери. О том, как желавшая сделать «как лучше» женщина нажила врагов, он рассказал на Reddit.

Автор поста сообщил, что его первая жена умерла из-за осложнений после родов. Три года спустя он встретил другую женщину, они поженились. Мужчина сказал детям, что их мама заболела и умерла, что технически было правдой. «Я не хотел, чтобы сын обвинял дочь или чтобы дочь чувствовала какую-то вину», — объяснил он свое решение.

Вместе со второй женой они пришли к выводу, что детям все-таки стоит знать правду. Они записались на прием к психотерапевту, чтобы сделать эту историю наименее болезненной для детей, однако из-за пандемии визит пришлось отложить.

Подруга жены и крестная мать старшего ребенка знала об их плане, но считала, что автор поста должен рассказать детям правду сам. Когда ее попросили посидеть с детьми, она без ведома их отца рассказала, что их мать заболела, когда у нее появилась дочь.

Узнав об этом, мужчина запретил женщине общаться с его семьей. Всем общим друзьям, которые поддержали ее, он пригрозил теми же мерами. После этого даже его вторая жена посчитала, что он зашел слишком далеко. Однако на Reddit автор поста нашел поддержку. «Это не ее дело, она не должна была говорить такое твоим детям!» — написал soggytuna. «Даже если у нее были хорошие намерения, это не дает ей права говорить чужим детям о том, как умерли их биологические родители», — добавил Jroostah.

Ранее пользователи Reddit вступились за мужчину, который запретил своей матери приходит на его свадьбу. Такое решение он принял после того, как женщина узнала, что его невеста является трансгендером, и довела ее до слез во время телефонного звонка.

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