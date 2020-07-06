Девушка вспомнила о романе с учителем и задумалась о разговоре с его невестой

Пользовательница Reddit с ником ThrowRAthrowitaway рассказала о том, как вернулась в родной город и случайно встретила преподавателя, с которым у нее был роман в старших классах. Девушка узнала, что ее бывший учитель скоро женится, вспомнила о случившемся и задумалась о том, нужно ли невесте педагога знать о его прошлом.

По словам ThrowRAthrowitaway, когда начались их отношения с учителем, ей было 14 лет, а ему — 34. При этом это был «полноценный роман»: они вместе уезжали из школы, она бывала у него дома почти каждый день и каждые выходные. Затем отец девушки заметил, что преподаватель странно смотрит на нее, и поинтересовался, не делал ли мужчина ничего неприемлемого. Разговор с отцом заставил автора поста переосмыслить свой роман. Она рассталась с учителем и после окончания школы переехала.

В 26 лет она вернулась в родной город. Девушка случайно встретила бывшего учителя и его невесту — женщину его возраста. Мужчина представил автора поста как лучшую ученицу, и с тех пор девушка чувствует себя не по себе. «Теперь я раздумываю над тем, стоит ли говорить его невесте, что он преследовал 14-летнюю ученицу», — написала ThrowRAthrowitaway. Проблема, заключила автор поста, не в том, что она сделала в подростковом возрасте, а в том, нужно ли женщине, которая собирается за него замуж, знать об этой части его прошлого.

В комментариях на Reddit многие посоветовали девушке обратиться в полицию с жалобой на бывшего учителя. Некоторые отметили, что это станет эффективной мерой только в том случае, если у нее есть фотографии или другие доказательства их отношений.

Пользователи также обратили внимание автора поста на то, что учителя, вступающие в отношения с ученицами, часто не ограничиваются одним романом. По их мнению, если бы она рассказала о случившемся, это могло бы уберечь других подростков. При этом пользователь под ником happy-fella вспомнил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон женился на своей школьной учительнице.

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