Невеста потребовала от жениха предъявить результаты теста на коронавирус

В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха предъявить перед свадьбой результаты теста на коронавирус, так как девушка испугалась возможного заражения от будущего супруга. Об этом пишет газета «Аль-Оказ».

Как сообщает издание, одна из родственниц невесты умерла от осложнений, возникших после перенесенного COVID-19. Предоставил ли жених результаты анализов, не сообщается, однако свадьба в итоге состоялась.

РИА Новости уточняет, что обычай проходить медобследование перед бракосочетанием — стандартная процедура для пар в странах Персидского залива. Некоторые врачи полагают, что в список такого осмотра нужно включить и тест на COVID-19, ведь процедура его проведения довольно простая и не требует много времени.

Ранее сообщалось, что бразильянка и немец сыграли свадьбу по видеосвязи из-за закрытых на фоне эпидемии границ. Пара никогда не виделась лично и была знакома 20 дней. После онлайн-венчания им удалось встретиться в аэропорту и обменяться кольцами.