Лечивший зараженных врач не дождался собственной свадьбы и умер от коронавируса

Врач из индонезийского города Восточная Джакарта умер от коронавируса, не дождавшись собственной свадьбы. Об этом сообщает издание Asia One.

Лечивший зараженных врач Майкл Роберт Марампе (Michael Robert Marampe) должен был жениться на своей невесте Три Новиа Септиани (Tri Novia Septiani) 11 апреля, но свадьбу пришлось отложить из-за вспышки коронавируса.

В субботу, 25 апреля, Марампе скончался от смертельной инфекции. За неделю до смерти он опубликовал в Instagram короткое видео, в котором рассказал подписчикам, что он стал одной из жертв коронавируса в Индонезии. Марампе напомнил коллегам о том, что в борьбе с пандемией необходимо ставить в приоритет безопасность на работе и носить защитную экипировку. Он призывал сотрудников не сдаваться перед трудностями и продолжать бороться.

«Для меня быть врачом — это повод для гордости, если я могу заботиться о пациентах и помогать многим людям. Я не жалею ни о чем», — написал он.

В тот же день он опубликовал фотографию, на которой он позировал с невестой. «Спасибо моей невесте Три Новиа Септиани. Ты самый лучший подарок в моей жизни. Люблю тебя», — написал Марампе.

В воскресенье, 26 апреля, Септиани разместила в Instagram пост в память о покойном возлюбленном. Она поклялась закончить песню, которую они готовили к свадьбе. «Я очень сильно люблю тебя и знаю, что ты тоже любил меня. Увидимся вновь, мой дорогой», — написала она. В комментариях сотни людей выразили ей соболезнования.

С момента, когда Индонезия объявила о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом, в стране скончались 40 медицинских работников: 24 врача и 16 медсестер.

Ранее сообщалось, что в английском городе Базилдон, графство Эссекс, медсестра, заразившаяся коронавирусом SARS-CoV-2, не дождалась врачей и умерла у мужа на руках. Четверо специалистов около 45 минут пытались ее реанимировать, после чего констатировали смерть.

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