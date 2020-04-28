Зараженная коронавирусом медсестра не дождалась врачей и умерла у мужа на руках

В английском городе Базилдон, графство Эссекс, медсестра, заразившаяся коронавирусом SARS-CoV-2, не дождалась врачей и умерла у мужа на руках. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

У 49-летнего Кевина Таннера (Kevin Tanner), его 51-летней жены Лауры Таннер и 13-летнего сына Киана наблюдались симптомы, сходные с гриппом. Когда они самоизолировались дома, Кевин быстро выздоровел, а у Лауры начался жар. 27 марта ее температура поднялась до 40 градусов, Сотрудники скорой помощи помогли сбить жар, но отказались от госпитализации.

1 апреля состояние Лауры ухудшилось. «Она задыхалась и просила меня успокоить ее. У нее было что-то вроде панической атаки. Я позвонил в службу экстренной помощи и сел рядом с Лаурой. Ее дыхание становилось более поверхностным, глаза закрывались, и я видел, как она покидает меня», — рассказал Кевин.

Скорая помощь приехала через десять минут. Четверо специалистов около 45 минут пытались реанимировать Лауру, после чего констатировали смерть. «Это было ужасно. Я до сих пор страдаю от ночных кошмаров, — говорит Кевин. — Этот вирус реален и забирает жизни». В заключение британец призвал людей оставаться дома, чтобы не распространять COVID-19.

Ранее сообщалось, что медсестра Анджела Каннингем (Angela Cunningham) из шотландской деревни Твидбанк заразилась коронавирусом и умерла через несколько дней после своего 60-летия. Во время болезни медработница делилась с друзьями в Facebook новостями о своем самочувствии и описывала симптомы.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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