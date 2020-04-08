Медсестра продолжила работать на пенсии и погибла от коронавируса

Медсестра из английского города Ливерпуля продолжила работать по достижении пенсионного возраста и скончалась в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Star.

68-летняя Лиз Гленистер (Liz Glenister) работала в одной из университетских больниц Ливерпуля. Она любила свою профессию и продолжила работать даже по достижении пенсионного возраста. В итоге Гленистер оказалась в числе работников, боровшихся с распространением коронавируса, и заразилась от одного из пациентов.

В пятницу, 3 апреля, Гленистер скончалась. Ее тест на коронавирус показал положительный результат.

Коллеги выразили соболезнования семье погибшей. Главная медсестра трастового фонда ливерпульских университетских больниц Дайан Браун (Dianne Brown) сказала, что по Гленистер будут скучать многие, кто ее знал и работал с ней.

Ранее, в марте, сообщалось, что медсестра из итальянского города Монца покончила с собой, после того как ее тест на коронавирус показал положительный результат. Она опасалась, что заразила других.

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