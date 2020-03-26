Заразившаяся коронавирусом медсестра покончила с собой

Медсестра из итальянского города Монца покончила с собой после того, как ее тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает издание Daily Mail.
34-летняя медсестра Даниэла Трецци (Daniela Trezzi) работала в отделении интенсивной терапии, но с 10 марта находилась в карантине из-за того, что у нее появились симптомы коронавирусной инфекции. После того как тест на заболевание показал положительный результат, женщина покончила с собой. Она опасалась, что заразила других.
В Национальной федерации медсестер Италии подтвердили ее смерть и выразили тревогу по поводу случившегося. Там подчеркнули, что Трецци страдала от сильного стресса, так как боялась, что распространила вирус.
Ранее сообщалось, что врач из больницы для зараженных коронавирусом в итальянском городе Кремона рассказала о том, что ей снятся ночные кошмары. Она утверждает, что в их больнице пока никто не выздоровел, и это очень пугает и демотивирует медицинский персонал.
По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения