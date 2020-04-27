Зараженная коронавирусом медсестра описала мучительные симптомы и умерла

Медсестра из шотландской деревни Твидбанк заразилась коронавирусом и умерла всего через несколько дней после своего 60-летия. Об этом сообщает издание The Mirror.

Во время болезни медсестра Анджела Каннингем (Angela Cunningham) делилась с друзьями в Facebook новостями о своем самочувствии и описала симптомы. Женщина поблагодарила семью и друзей за заботу и рассказала, что ее тошнило в течение двух дней, но при этом не было кашля и боли в груди. Она пожаловалась на мучительную боль в мышцах и связках в последние дни перед госпитализацией.

В больнице женщина в течение недели была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В среду, 22 апреля, Каннингем скончалась.

Ее младший брат Вилли Паттерсон (Willie Patterson) написал в Facebook, что она занималась любимым делом и заботилась о других людях вместе со своей семьей, друзьями и коллегами. «Я не могу поверить, что больше никогда не увижу ее снова», — написал он.

Каннингем работала в системе здравоохранения более 30 лет.

Ранее сообщалось, что медсестра из английского города Ливерпуля продолжила работать по достижении пенсионного возраста и скончалась в результате заражения коронавирусом. Она оказалась в числе работников, боровшихся с распространением коронавируса, и заразилась от одного из пациентов.

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