Зараженная коронавирусом медсестра родила ребенка и умерла

Медсестра из английского города Лутон, графство Бедфордшир, родила ребенка, а затем скончалась от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает издание Daily Star.

5 апреля тест выявил заражение коронавирусной инфекцией у 28-летней беременной медсестры Мэри Агейвы Агиапонг (Mary Agyeiwaa Agyapong). 7 апреля женщину положили в больницу, где она работала.

Сначала ее состояние улучшилось, а затем резко стало ухудшаться. Врачам пришлось экстренно провести кесарево сечение, чтобы извлечь ребенка.

В воскресенье, 12 апреля, Агиапонг скончалась. Ее новорожденная дочь чувствует себя нормально.

Исполнительный директор траста больниц Бедфордшира Дэвид Картер (David Carter) сообщил, что решение провести экстренное кесарево сечение, возможно, ухудшило состояние пациентки. Он принес соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшей. «Мэри работала здесь пять лет, ее высоко ценили и любили члены нашей команды. Она была фантастической медсестрой», — написал он.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Ванкувер, штат Вашингтон, родила ребенка, когда была погружена в искусственную кому во время лечения от коронавирусной инфекции. Она не сможет увидеть ребенка до тех пор, пока ее тест на коронавирус не покажет отрицательный результат.

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