Зараженная коронавирусом женщина родила в состоянии комы

Жительница американского города Ванкувер, штат Вашингтон, родила ребенка, когда была погружена в искусственную кому во время лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание The Mirror.

27-летняя Анджела Примаченко (Angela Primachenko) заразилась коронавирусом. У нее поднялась высокая температура, и 24 марта тест на смертельно опасную инфекцию показал положительный результат. За восемь дней симптомы усилились, ее госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы.

Когда ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она была на 33 неделе беременности. За время, которое Примаченко провела в состоянии комы, она родила ребенка.

«Когда я вышла из состояния комы, у меня больше не было большого живота. Это было безумие», — сказала женщина. В субботу, 11 апреля, ее выписали из больницы. Пациентка до сих пор не держала на руках новорожденную дочь Аву. Она не сможет увидеть ребенка до тех пор, пока ее тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Девочка находится в реанимации, она не заражена коронавирусной инфекцией.

Когда Примаченко вывезли из реанимации, врачи выстроились перед выходом и аплодировали ей.

Ранее сообщалось, что мать воссоединилась с новорожденной дочерью Нуо Нуо (Nuo Nuo) после того, как девочка провела больше трех недель в карантине в больнице китайского города Шицзячжуан, провинция Хэбэй. Врачи изолировали Нуо Нуо спустя две недели после ее рождения, так как подозревали у ребенка коронавирус.

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