Новорожденная с коронавирусом излечилась без лекарств за 17 дней

Зараженная коронавирусом новорожденная девочка в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, выздоровела без лекарств за 17 дней. Об этом сообщает издание The Mirror.

Девочка по имени Сяо Сяо родилась в детской больнице Уханя. Один из ее родителей был заражен штаммом нового смертельного коронавируса COVID-19.

Ребенок с рождения боролся с респираторной инфекцией и незначительным осложнением на сердце. Поскольку ее симптомы не были тяжелыми, врачи решили не давать ей лекарство. «У нее не было очевидных затруднений дыхания, она не кашляла, у нее не было высокой температуры. Мы лечили ее только от ее миокардиального состояния», — сказал врач Цзэн Линкун.

В возрасте 17 дней анализы Сяо Сяо на коронавирус показали негативный результат. Девочка выздоровела самостоятельно.

В общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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