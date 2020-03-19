Воссоединение матери и новорожденной дочери после карантина попало на видео

Мать воссоединилась с новорожденной дочерью Нуо Нуо (Nuo Nuo) после того, как девочка провела больше трех недель в карантине в больнице китайского города Шицзячжуан, провинция Хэбэй. Их встреча попала на видео, сообщает Daily Mail.
Врачи изолировали Нуо Нуо спустя две недели после ее рождения, так как подозревали у ребенка коронавирус. Медики опасались, что инфекция могла передаться Нуо Нуо от матери, которая родила девочку в одном из закрытых на карантин городов Китая.
В начале изоляции Нуо Нуо потеряла в весе. Кроме того, у нее наблюдалась повышенная температура — один из наиболее типичных симптомов коронавируса. «За девочкой ухаживали девять медработников. Могу сказать, что врачи и медсестры заботились о ней, как о собственном ребенке, как будто она была их общая дочь», — рассказал Жао Ли (Zhao Li), заведующий отделением педиатрии.
После того, как результаты анализов показали отсутствие у Нуо Нуо коронавируса, матери разрешили забрать ребенка домой. Врачи подарили женщине альбом с фотографиями девочки, сделанными за время ее пребывания в больнице. Мать Нуо Нуо поблагодарила медиков за оказанную ими помощь.
По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 8,2 тысячи человек, выявлено 204 тысячи случаев заражения, из них 82 тысячи закончились выздоровлением пациента. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.
Ранее сообщалось, что зараженная коронавирусом новорожденная девочка Сяо Сяо в китайском городе Ухань выздоровела за 17 дней без лекарств. У ребенка с рождения была респираторная инфекция и незначительные осложнения на сердце.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения