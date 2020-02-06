Женщина симулировала коронавирус и отпугнула извращенца

Жительница китайского городского уезда Цзиньшань отпугнула ворвавшегося к ней в дом насильника и грабителя, сказав ему, что недавно вернулась из Уханя и больна коронавирусом. Об этом сообщает сайт Dailyhunt.

Инцидент произошел 31 января. В дом к спящей китаянке ворвался злоумышленник. Она услышала его шаги, проснулась и громко закричала. Преступник схватил ее за шею, зажал ей рот и попытался изнасиловать.

Тогда хозяйка дома решила отпугнуть извращенца, симулируя коронавирус. Она закашлялась и сказала: «Я только что вернулась из Уханя, и у меня уже начались симптомы инфекции. Поэтому я сижу дома, чтобы не заражать окружающих». Услышав ее слова, нападавший убежал. Позже выяснилось, что он украл телефон и 3,08 тысячи юаней (27,6 тысячи рублей) наличными.

Китаянка обратилась в полицию, и сотрудники правоохранительных органов объявили ее обидчика в розыск. Вскоре злоумышленник сам пришел в полицию и признался в совершении преступления. Он оказался 25-летним жителем города Чунцин, который убежал из дома после ссоры с семьей.

Ранее сообщалось, что в больнице китайского города Харбин, провинция Хэйлунцзян, зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь. Врачи оценили здоровье младенца на десять из десяти баллов по шкале Апгар.

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