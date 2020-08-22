Незнакомые лично жених и невеста из разных стран поженились по видеотрансляции

Бразильянка и немец после 20 дней виртуального общения заключили брак по видеотрансляции, так как не могли встретиться лично из-за пандемии коронавируса. Об этой истории рассказал телеканал Globo.

Как рассказала 39-летняя бразильянка Синтия Араужо из городка Рирейрау Прету, с будущим женихом, 45-летним немцем Тимо Арнштадтом ее познакомил их общий друг, местный пастор. Синтия и Тимо, работающий в Кении, начали общаться в сети и обнаружили много общего. «В первый день, не зная друг друга, мы проговорили два часа», — вспоминает женщина.

Мужчина и женщина продолжили общение и даже оставляли включенной камеру на 24 часа, чтобы постоянно быть вместе, как если бы они жили в одном доме. Не прошло и месяца с их виртуального знакомства, как Тимо сделал Синтии предложение руки и сердца по видео, женщина согласилась. Влюбленные поженились на расстоянии, поскольку ни один из них не мог прилететь к другому из-за пандемии коронавируса. Свадебную церемонию, осуществляемую по видеозвонку, смотрели родственники жениха и невесты.

Тимо согласился, что не каждый бы смог жениться на том, кого даже не видел лично. Друзья мужчины говорили ему, что он сошел с ума. Однако Тимо считает, что ему достаточно того, что он знает о Синтии. По его словам, он влюбился в нее за ее отношение, характер и красоту.

Спустя четыре дня после виртуальной свадьбы молодожены встретились в аэропорту бразильского Сан-Паулу и сразу же обменялись там кольцами.

Ранее сообщалось, что в США сестры-близнецы, вышедшие замуж за братьев-близнецов, объявили, что одновременно забеременели. Генетически их дети будут одновременно родными и двоюродными братьями или сестрами.