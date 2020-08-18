Вышедшие замуж за близнецов близнецы из Близнецберга одновременно забеременели

В США сестры-близнецы, вышедшие замуж за братьев-близнецов, объявили, что одновременно забеременели. Об этом сообщает издание Unilad.

Бриттани и Бриана Диан и их мужья Джош и Джереми Сейлерс — идентичные близнецы, поэтому генетически их дети будут одновременно родными и двоюродными братьями или сестрами. По словам Бриттани Диан, в прошлом она и Бриана также все делали одновременно: вместе получили водительские права, окончили школу и вышли замуж.

Джош и Джереми Сейлерс познакомились с Бриттани и Брианой Диан в 2017 году на фестивале близнецов в городе Туинсберг, название которого может быть переведено как Близнецберг. Через шесть месяцев они объявили о помолвке, причем братья одновременно встали перед сестрами на колени и вручили им одинаковые кольца. Свадьба состоялась в 2018 году. С тех пор обе супружеские пары живут в общем доме в штате Вирджиния.

Международный фестиваль близнецов проводится в Туинсберге каждый год 8 и 9 августа с 1976 года. В 2015 году его посетили больше четырех тысяч близнецов со всего мира.