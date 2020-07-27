Получившие предложение руки и сердца мужчины поделились своими историями

Пользователь Reddit AnbuDaddy6969 рассказал, что получил предложение руки и сердца от своей девушки. Он попросил других юзеров, в жизни которых был такой же опыт, поделиться своими историями.

По словам AnbuDaddy6969, он сам готовился позвать свою подругу замуж и даже купил кольцо, однако она его опередила и первая сделала предложение. «Я не мог поверить! Я был в полном экстазе и незамедлительно согласился», — рассказал он.

Zalminen, пользователь из Финляндии, в ответ на эту историю рассказал свою. По его словам, он состоял в отношениях на расстоянии и подумывал сделать предложение девушке. Рассказчик хотел устроить квест, в конце которого подарить кольцо. «Но в Финляндии есть старое поверье о том, что 29 февраля — это день, когда женщине можно самой предложить мужчине заключить брак», — поведал он. В високосный год девушка Zalminen 29 февраля сделала ему предложение, на которое он согласился.

Юзер LunaticSongXIV рассказал, что в его случае все было гораздо более прозаично. Они с девушкой прогуливались, и она сказала: «Нам надо пожениться». На следующий день они подали заявление, церемония была назначена через две недели. В день свадьбы сотрудник, который должен был зарегистрировать брак пары, забыл обо всем и ушел с работы.

Real_Lumen вспомнил, что ему сделала предложение девушка, с которой он встречался всего один раз. Парень помогал ей записать музыкальный альбом, при этом она его вовсе не впечатлила. Через некоторое время девушка начала заигрывать с ним в переписке и в одном из сообщений всерьез предложила пожениться, аргументировав это тем, что они могут стать «лучшей в истории парой, которая пишет песни». Рассказчик отказался.

DavidHill76 рассказал, что почувствовал себя странно, увидев свою подругу стоящей на одном колене перед ним. «В то же время она заставила меня чувствовать нечто особенное», — отметил он. Мужчина согласился жениться. А Grouchy-Painter получил предложение в текстовом сообщении от девушки, которая через несколько месяцев бросила его и объявила себя лесбиянкой. «Но я рад, что у вас всех получилось», — подчеркнул юзер.