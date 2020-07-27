Женщина отказалась готовить мужу мясо и едва не разрушила брак

Женщина решила стать вегетарианкой, отказалась покупать и готовить для мужа мясо и едва не разрушила брак. Историей об этом ее супруг поделился на Reddit.

По его словам, они прожили в браке с женой два года. Примерно год назад женщина уволилась с работы. Она подсчитала, что ее мужу нужно работать на восемь часов в неделю больше, чтобы зарабатывать столько же денег, сколько она получала за неполный рабочий день. Женщина решила не искать новую работу и стала домохозяйкой. Автор поста отметил, что его супруга пообещала взять на себя все домашние дела, включая готовку. Ему же по возвращении с работы предлагалось только отдыхать.

«Я все еще сам стираю свою одежду и выполняю мелкие поручения по выходных. Завтрак перед работой она за все это время приготовила примерно десять раз. Но она делала то, что было самым важным для меня — ходила по магазинам и готовила ужин пять раз в неделю. Она отлично готовит», — написал мужчина спустя год после «сделки».

За день до публикации поста женщина сообщила ему, что решила стать вегетарианкой. Ее супруг поддержал это решение и предположил, что она будет готовить мясо для него отдельно от своей еды. Она отказалась и сообщила, что не будет ни покупать, ни готовить мясо. Мужчина не был готов отказаться от привычного рациона, поэтому сказал жене, что откажется от дополнительных рабочих часов, чтобы самому заходить в магазин и готовить. Ей же он предложил выйти на работу.

«Она начала плакать и сказала, что я занимаюсь финансовым абьюзом, шантажирую ее тем, что зарабатываю деньги, и заставляю быть домашним поваром и готовить то, что она не хочет по этическим причинам», — добавил автор поста. Он признался, что видит эту ситуацию совсем по-другому: «Я просто хочу есть еду с мясом, мне все равно, кто ее готовит. Но если это должен быть я, то мне нужно приходить с работы пораньше, а ей стоит найти работу хотя бы с частичной занятостью». Мужчина попросил пользователей Reddit оценить, правильно ли он поступает со своей женой, в комментариях многие посоветовали ему развестись.

«Не похоже, что я прочитал пост о женатой паре. Вы должны быть партнерами, а ведете себя как плохие соседи», — написал Crlyb2611. «Она ведет себя токсично, найди хорошего адвоката и беги!» — посоветовал мужчине hazelnut25617. «Избавься от этого чемодана без ручки (своей жены) и ты сможешь каждый день ходить куда-нибудь поужинать», — порекомендовал lacitar.

Ранее брак 49-летнего жителя индийского штата Тамилнад оказался под угрозой, после того как жена проверила геоданные в его телефоне и обнаружила там места, посещение которых он не смог объяснить. Мужчина обратился в полицию в надежде получить от Google компенсацию за внесенный в его жизнь беспорядок.