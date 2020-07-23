Женщина попыталась найти убийцу для бывшего мужа через интернет и попалась

Американка Венди Вейн (Wendy Wein) попыталась найти человека для убийства бывшего мужа на сайте rentahitman.com и попалась полиции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте отделения в Мичигане.

Женщина отправилась на сайт, название которого переводится как «Арендуй киллера». Этот портал является фейковым — он работает для того, чтобы ловить людей, задумавшихся об убийстве другого человека и ищущих информацию об этом в интернете. На этом сайте Вейн запросила консультацию.

В разговоре с «помощником» женщина указала, что ее мишенью является бывший супруг. Она отметила, что готова заплатить пять тысяч долларов киллеру. После это владелец портала сообщил в полицию о намерении Вейн. Она была арестована по подозрению в попытке организации убийства и в незаконном использовании компьютера с целью совершить преступление.

В июне пользователи Reddit, дружившие с маньяками, поделились своими историями. Друзья убийц отмечали, что до совершения преступлений некоторые из них казались очаровательными людьми, а другие — жуткими.