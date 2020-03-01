Россияне перечислили способные убить неочевидные вещи

Россияне перечислили неочевидные вещи, способные убить человека или нанести ему серьезный вред. Тред запустил пользователь Twitter A_Kapustin на фоне информации о смерти трех человек на банной вечеринке с использованием сухого льда в бассейне.
Пост микроблогера, опубликованный 29 февраля, собрал более 8,5 тысячи лайков и 600 реплаев. Юзер @_de1337ed рассказал, что дешевые солнцезащитные очки хуже, чем их отсутствие. «Они блокируют не УФ-лучи, а только видимый диапазон. Таким образом, на солнце диафрагма глаза расширяется до обычного, бытового уровня, и сетчатку выжигает ультрафиолетом», — объяснил он.
Смертельно опасным пользователь с ником «Кукушкины авиалинии» назвал употребление парацетамола и алкоголя. Другие пользователи также советовали воздержаться от сочетания сливочного ликера со спрайтом, а также молочных продуктов и колы. «Образуется что-то типа губки, которая заткнет вам все дыхательные [пути]», — объяснил @uboat201.
Юзер Лоличка добавила, что грейпфрут содержит вещества, которые замедляют работу некоторых ферментов печени. «Эти же ферменты разрушают некоторые лекарства. Поэтому можно словить неожиданную передозировку», — сообщила она.
Также подписчики высказались об опасности двуокиси углерода, который и привел к смерти гостей вечеринки в Москве. «[Он] быстро и незаметно в замкнутом помещении вытесняет кислород. Если видишь открытый огонь в помещении и не можешь потушить его за 15 секунд — надо валить оттуда немедленно», — предупредил Andrey Mima. Он добавил, что газ опасен потерей сознания.
Ранее сообщалось, что россияне затравили блогершу, на чьей вечеринке произошла трагедия. Пользователи обратили внимание на то, что россиянка, называющая себя «аптечным ревизорро» и рассказывающая о лекарствах, не знала об опасных свойствах сухого льда. Они также обвинили ее в желании «похайповать» из-за того, что она после произошедшего записала несколько сториз в Instagram.
28 февраля «аптечный» блогер Катерина Диденко устроила вечеринку в банном комплексе по случаю дня рождения. Муж именинницы Валентин, желая устроить ей сюрприз, высыпал 30 килограммов сухого льда в бассейн — вероятно, ради эффекта тумана над водой. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения в воде сухого льда в большом количестве образовалась двуокись углекислого газа. В результате погибли три человека, в том числе муж россиянки. Несколько человек были госпитализированы в токсикореанимацию.