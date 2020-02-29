Опубликовано видео последних минут жизни погибших на банной вечеринке в России

@Lshot / Telegram

Опубликовано видео, снятое за несколько минут до смерти трех человек на банной вечеринке по случаю дня рождения российской блогерши Катерины Диденко. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Очевидцы запечатлели, как гости вечеринки в костюмах химзащиты бросали сухой лед в бассейн, после чего прыгали в него. «Он умер! Все, его больше нет», — слышны шутки гостей над тем, что человек исчез в «тумане».

Вечером 28 февраля Диденко отмечала день рождения в компании 18 человек в одном из банных комплексов на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали 30 килограммов сухого льда, который стал причиной смерти трех людей, включая мужа именинницы Валентина. Двое гостей получили химические ожоги, в том числе беременная сестра Катерины Анна Диденко.

Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что погибшие умерли от нехватки кислорода. В бассейне сухой лед, представляющий замороженную углекислоту, стал газообразным, люди его вдохнули и потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом.

Причины, по которым сухой лед оказался в бассейне, разнятся. По утверждению источника РИА Новости, отдыхавшим вода в бассейне показалась слишком теплой, и таким способом персонал бани охлаждал воду. По другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой.

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