Российская блогерша рассказала на видео о погибших на банной вечеринке

@breakingmash / Telegram

Российская блогерша Катерина Диденко сообщила о погибших на банной вечеринке, где отмечали ее день рождения. Видео с ней опубликовал Telegram-канала Mash.

По словам россиянки, погиб ее муж Валентин, двое гостей — Наталья и Юрий. От других комментариев она отказалась, объяснив, что дала подписку о неразглашении информации.

Вечером 28 февраля Диденко отмечала день рождения в компании около 20 человек в одном из банных комплексов на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали 30 килограммов сухого льда, который стал причиной смерти людей. Двое гостей получили химические ожоги. Одна из пострадавших — беременная сестра Катерины Анна Диденко.

Причины, по которым сухой лед оказался в бассейне, разнятся. По утверждению источника РИА Новости, отдыхавшим вода в бассейне показалась слишком теплой, и таким способом персонал бани охлаждал воду. По другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой.

Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что погибшие умерли от нехватки кислорода. В бассейне сухой лед, представляющий замороженную углекислоту, стал газообразным, люди его вдохнули и потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом.

Изначально сообщалось, что именинница скончалась, но позже она вышла на связь.

На Instagram Диденко «Аптечный Ревизорро» подписан один миллион человек.

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