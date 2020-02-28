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Муж российской блогерши-миллионника попал в реанимацию после банной вечеринки

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Российская блогер Катерина Диденко не погибла в бане в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Девушка самостоятельно вышла на связь. Она рассказала, что находится у дверей реанимации, куда доставили пострадавших. Среди них муж Катерины Валентин Диденко.

По ее словам, она не знает точно, кто погиб в результате инцидента.

На Instagram Диденко «Аптечный Ревизорро» подписаны один миллион человек.

Диденко отмечала свой день рождения в компании из около 20 человек в одном из банных комплексов на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали 30 килограммов сухого льда. В результате два человека погибли, еще двое получили сильные химические ожоги. Изначально сообщалось, что именинница скончалась.

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